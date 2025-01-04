Общество

Поезд Деда Мороза в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поезд Деда Мороза прибыл в Псковскую область 4 января в рамках масштабного новогоднего тура.

Днем поезд прибыл на железнодорожный вокзал Пскова. Здесь детей и их родителей встречали Дед Мороз, его внучка Снегурочка и другие сказочные персонажи. Гости смогли побывать в передвижной резиденции Деда Мороза, увидеть сказочную деревню, посетить кукольный театр и выпить чай с зимними волшебниками. Далее поезд отправился в Дно.

Подробнее о прибытии сказочного поезда в Псков — в фоторепортаже Анны Тягуновой.