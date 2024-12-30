Общество

ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает на новогодний бал и «Рождественское настроение»

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове приглашает на новогодний бал, ярмарку мастеров и праздник «Рождественское настроение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В эти большие каникулы ТРК "Акваполис" подготовил большую и насыщенную программу каждый день!» - отметили организаторы.

Сегодня, 4 января, состоится новогодний бал. Специальными гостями станут певица Милана Егорова и Дед Мороз со Снегурочкой. Начало в 17.00

5 января пройдет розыгрыш призов в праздничной программе. Начало в 15.00.

6 января с 10.00 в ТРК «Акваполис» будет работать рождественская ярмарка мастеров.

7 января в 15.00 состоится программа «Рождественское настроение» с участием певицы Кристины Евдокимовой и Деда Мороза со Снегурочкой.