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Общество

«Экстрим не для собак»: кинологи рассказали псковичам о мерах безопасности для питомцев в новогодние каникулы

05.01.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

О том, как безопасно провести новогодние каникулы без травм для собак рассказали псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российской кинологической федерации.

Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и многим другим. Такие активности могут увлекать собаковода, но быть опасными для собаки. В суете праздничных дней хозяину важно помнить и о комфорте питомца. Рассказываем, как сделать новогодние каникулы безопасными для собаки. 

«Собаководу важно помнить о комфорте и безопасности собаки во время новогодних каникул. Не берите питомца с собой на праздничные гуляния, в толпе людей собака может испытывать сильный стресс, также стоит внимательно относиться к выбору активностей на улице: не подвергайте питомцев опасности, не катайте их на санках и тюбингах, не выходите на лед. Такие развлечения не подходят для собак», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Не берите собак на рождественские ярмарки 

Рожественские ярмарки привлекают своей атмосферой: вкусная еда, живые концерты, суета праздничного настроения. Такие места не подходят для прогулок с собакой. Толпы незнакомцев, различные запахи, громкая музыка – все это может смутить и даже напугать питомца. Гулять в таких местах может быть неудобно из-за того, что придется постоянно следить, чтобы вашего питомца никто не задел, не наступил на лапу. Кроме того, хозяину необходимо будет ограничивать любые нежелательные контакты питомца и незнакомцев, ведь не все собаки одинаково относятся к знакомству с людьми, так же, как и не каждый человек любит неожиданные контакты с животными.

Исключите прогулки по льду водоемов

Развлечения на льду водоемов небезопасны, даже следование до места выгула по льду водоема может обернуться трагедией. Если вы во время прогулки по льду провалитесь в воду, вам придется спасать свою жизнь, питомец может просто не дождаться вашей помощи и погибнуть.  Кроме того, прогулки по льду могут закончиться травмой для питомца: собака может легко поранить лапу, получить растяжение или ушиб. Особенно это касается гиперактивных собак и молодых щенков – из-за их энергичности хозяин может просто не уследить за действиями животного.

Экстрим не для собак 

Зимой многие любят кататься с горки на санках, тюбингах или ледянках. Если вы собираетесь активно провести время, лучше оставить собаку дома. Ни в коем случае не катайтесь с горки вместе с собакой, это очень травмоопасно. Тюбинг и ледянка могут очень быстро разогнаться до такой скорости, когда вы уже не сможете их контролировать, удержать питомца на своих коленях будет практически невозможно, ведь вам нужно будет стараться не слететь самому. Собака не сможет самостоятельно удержать себя в санках или на ваших коленях, если питомец слетит с них, он может получить серьезные ушибы.

Но даже если вы не вовлекаете собаку в катание с горки, она может легко погнаться за вами, увидев, как вы скатываетесь вниз. Эта погоня может закончиться серьезными ушибами и травмами. Поэтому лучше хорошо погулять с питомцем, отвести его домой, а затем отправиться кататься с горки.

Камины и духовки 

Кухня – это источник искушения и опасностей для животного. В момент приготовления пищи питомец может поинтересоваться какими блюдами будут угощать гостей и обжечься о раскаленную духовку. Лучше всего ограничить доступ питомцу на кухню, пока вы занимаетесь праздничным столом, поскольку не всегда удается одновременно следить за собакой и заниматься приготовлением пищи.

Опасность для питомца может представлять и открытый камин. Конечно, вряд ли собака захочет изучить пламя в камине, но обжечься об область вокруг камина может. Железные ширмы, заслонки и другие элементы могут быть горячими как во время горения, так и в течение нескольких часов после того, как огонь погас. Если питомец захочет прилечь рядом, чтобы погреться, он может получить ожог.

«В приятной суете праздничных дней не забывайте о безопасности питомца, это позволит вам оградить себя и собаку от неприятных ситуаци», - подытожили в службе.

Теги: #новогодние каникулы #кинологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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