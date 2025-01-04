Общество

В центре Пскова выставят технику, захваченную российскими военными на СВО

В Пскове готовятся к открытию выставки трофейной техники, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.



Фото: сайт правительства региона

Экспозиция откроется 8 января в 11:00. Выставка будет расположена на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом будут представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии.

В основной части экспозиции посетители смогут увидеть танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортер М113, боевую машину пехоты Bradley, бронемашину Mastiff, а также целый ряд других образцов техники и вооружения.

На едином пространстве, рядом с трофейной техникой, будут размещены павильоны филиала Центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин», где будет представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов, а также тематические интерактивные площадки. Посетители смогут потренировать навыки стрельбы в электронном лазерном тире, а также стать участниками мастер-классов по управлению БПЛА или основам оказания первой помощи и тактической медицины. Здесь же будет развернут и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты расскажут об условиях прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ.

В первый день работы экспозиции для посетителей будет работать военная полевая кухня, а также выступят лучшие творческие коллективы города.

Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8-го по 25-е января. Вход для гостей свободный.