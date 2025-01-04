Общество

Почти пять тысяч пернатых спасены в Кубани после разлива мазута

После аварии с разливом мазута в Черном море спасены более 4,8 тысяч пернатых, сообщает РИА Новости.



Фото: РБК

В результате ЧП 15 декабря минувшего года, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Суммарно они перевозили 9,2 тысяч тонн мазута. На сегодняшний день около 96 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани.

Загрязненные из-за разлива мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров пляжи в Краснодарском крае нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон, сообщает РБК.