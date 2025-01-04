Паримся не парясь: в МЧС напомнили о правилах поведения в бане псковичам

О мерах безопасности при эксплуатации печей напомнили жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: freepik
В случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо поместить в более прохладное помещение, обеспечив приток свежего воздуха. Уложите и немного приподнимите ноги пострадавшего, положив на голову салфетку, смоченную холодной водой. Если самочувствие не улучшается, обратитесь за медицинской помощью.
Меры безопасности в бане:
«За минувший 2024 год почти треть пожаров в регионе произошла из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей. Причинами пожаров в банях становятся содержание в ненадлежащем состоянии печей и дымоходов, трещины, перегруз и неисправности электросетей, накопившаяся сажа», - рассказали в ведомстве.