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Общество

В УФСИН прошли церковные службы в честь памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

05.01.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Священнослужители, окормляющие учреждения УФСИН, провели божественные литургии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН России по Псковской области.


Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Во время богослужений осужденные смогли обратиться к Богу с молитвами о прощении, исцелении и поддержке. Многие воспользовались возможностью индивидуально пообщаться с батюшкой, исповедоваться и причаститься. 

Как отметили в ведомстве, проведение церковных служб в учреждениях УФСИН является важным шагом на пути к духовному развитию осужденных и созданию атмосферы сострадания и понимания. «Кроме того, память о великомученице Анастасии Узорешительнице напоминает о важности гуманизма и любви к ближнему. Она показывает, что духовная помощь может принести утешение и надежду даже в самых трудных ситуациях», - сказали в региональном отделении УФСИН России.

В конце каждой встречи священники поздравили присутствовавших с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, пожелав сотрудникам УИС духовных и телесных сил в несении нелегкой службы, а отбывающим наказание – обретения и укрепления веры, стойкости пройти непростой путь в условиях лишения свободы.

Великомученица Анастасия жила в III-IV вв. в Римской империи и была известна своими делами милосердия. Она помогала находящимся в заключении и больным, облегчала их страдания и утешала в трудные моменты. В память о ней в исправительных колониях и следственных изоляторах области состоялись праздничные молебны.

Теги: #УФСИН России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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