Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» продолжает работу в Пскове

Парк с инсталляциями по мотивам русских народных сказок и новогодних персонажей продолжает свою работу в центре Пскова, сообщил губернатор региона.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Вы сможете прогуляться среди светящихся деревьев, увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей - богатырей, леших, избушки на курьих ножках и другие», - рассказал губернатор области Михаил Ведерников.
В парке можно приобрести новогодние сувениры и подарки, а в зоне питания подкрепиться горячими напитками и перекусить
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