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Общество

Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» продолжает работу в Пскове

05.01.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Парк с инсталляциями по мотивам русских народных сказок и новогодних персонажей продолжает свою работу в центре Пскова, сообщил губернатор региона. 


Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Вы сможете прогуляться среди светящихся деревьев, увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей - богатырей, леших, избушки на курьих ножках и другие», - рассказал губернатор области Михаил Ведерников.

В парке можно приобрести новогодние сувениры и подарки, а в зоне питания подкрепиться горячими напитками и перекусить 

Режим работы:

  • Будние дни — с 16:00 до 22:00;
  • Выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00.
Теги: #Новый год #Рождество #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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