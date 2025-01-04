Общество

Пособие по беременности и родам в России может превысить 1 млн рублей

Пособие по беременности и родам в России в некоторых случаях может превысить 1 млн рублей. Об этом сообщила депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая.



Фото: master1305 / freepik

Пособие по беременности и родам выросло в 1,4 раза и составляет при беременности одним ребенком 794,3 тысячи рублей. При беременности двумя и более — 1,1 млн рублей, рассказала первый заместитель председателя комитета госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.

Пособие по беременности и родам выросло в 1,4 раза и составляет при беременности одним ребенком 794,3 тысяч рублей. При беременности двумя и более — 1,1 млн рублей;

Единое пособие на детей теперь составляет от 8,8 тысяч до 17,7 тысяч рублей в месяц;

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличилось до 26,4 тысяч рублей;

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь составляет 9,2 тысячи рублей, а максимальный — 68,9 тысяч.

Материнский капитал проиндексирован на 7,3%.