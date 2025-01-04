Пособие по беременности и родам в России может превысить 1 млн рублей

Пособие по беременности и родам в России в некоторых случаях может превысить 1 млн рублей. Об этом сообщила депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая.
Фото: master1305 / freepik
Пособие по беременности и родам выросло в 1,4 раза и составляет при беременности одним ребенком 794,3 тысячи рублей. При беременности двумя и более — 1,1 млн рублей, рассказала первый заместитель председателя комитета госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.
Материнский капитал проиндексирован на 7,3%.