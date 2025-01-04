Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Оптимистичный взгляд на 2025 год

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Наступивший 2025 год обещает быть не менее интересным, чем предыдущий. Множество проектов, озвученных в предыдущие года, будут реализовываться на благо жителей города. Нужно ли нам больше круговых движений? На какой район города стоит обратить внимание? Когда вокруг Пскова появится полноценная кольцевая трасса?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. Начало эфира - в 12.35. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Трансляция завершена