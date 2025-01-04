Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности Рождественских мероприятий

В Рождественскую ночь сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, совместно с другими правоохранительными органами, задействованы в обеспечении безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии будут нести службу у храмов, соборов и церквей.

К местам проведения праздничных мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы усилен контроль за объектами торговли и хранения гражданского оружия.