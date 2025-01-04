Общество

Массовый сбой произошел в работе Рунета

Пользователи из РФ отмечают сбой в работе российского сегмента интернета, в частности интернет-сервисов и мобильных операторов, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Более 30 тыс. жалоб приходится на работу МТС и поступает от пользователей из Москвы (44%), Свердловской области (13%), Башкортостана (6%) и Санкт-Петербурга (5%).

По данным на 13:50 мск, число жалоб достигло 30 544. Пользователи испытывают проблемы со входом в личный кабинет, часть пользователей сообщает о невозможности написать в поддержку. Также поступают жалобы на общий сбой сети, пишет ТАСС.

Жалобы на работу интернета также поступают в адрес «Ростелекома» (1 555 жалоб), «Мегафона» (1 275 жалоб) и T2 (1 171 жалоб).

Как объяснил аналитик Mobile-Review Эльдар Муртазин, возможные неполадки у операторов связи могут быть вызваны перераспределением нагрузки среди абонентов, имеющих несколько SIM-карт. Однако точные причины сбоя на данный момент остаются неизвестными.