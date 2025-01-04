Общество

Руководитель регионального следственного управления исполнил новогодние желания трех детей из Псковской области

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, совместно с сотрудниками управления, присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая предоставляет возможность подарить яркие впечатления детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Офицеры поздравили 8-летнего Мишу из города Пскова, который загадал на Новый год подарок-сюрприз. Миша — особенный ребенок, который не проявляет интереса к машинкам и пистолетам, но с удовольствием рисует, лепит и вырезает поделки из бумаги. В связи с этим было решено подарить ему набор для рисования и творчества.

13-летний Миша и его 3-летняя сестра Аня, являющиеся детьми многодетной семьи, также загадали подарки-сюрпризы. Аня, увлекающаяся пением и танцами, получила в подарок портативный микрофон и игрушку в виде единорога. Миша, который интересуется кулинарией, был приятно удивлен умной колонкой и фартуком.

Церемония вручения подарков состоялась в региональном следственном управлении, куда дети пришли вместе с мамами. Руководитель следственного управления, Петр Крупеня, поздравил детей с наступившими Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе и новых волшебных свершений и открытий.