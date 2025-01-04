Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане
«Лёгкая кухня»
Воспитатели будущего
Отпечаталось В сердце
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
100 самых Влиятельных псковичей
Что привезти из Пскова?
Платное лечение
график работы Парка «Волшебная гора»
резонанс 2024
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
2024 год Политические итоги
 
 
 
ещё Общество 04.01.2025 16:560 Запуск фейерверков вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб – Михаил Ведерников 06.01.2025 16:460 МЧС России предупреждает о гололеде и гололедице в Псковской области 06.01.2025 16:300 Руководитель регионального следственного управления исполнил новогодние желания трех детей из Псковской области 06.01.2025 15:500 Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети 06.01.2025 14:500 Пострадавшие на рабочем месте смогут получать выплаты и реабилитацию до завершения расследования 06.01.2025 14:400 Началась подготовка к выставке трофейной техники в Пскове
 
 
 
Самое популярное 03.01.2025 09:022 Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году 02.01.2025 17:500 Интерактив: Горячие гости Пскова 30.12.2024 15:406 Интерактив: Пробки образовались в Пскове 04.01.2025 09:010 Украинский беспилотник сбили над Псковской областью 04.01.2025 09:490 Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Руководитель регионального следственного управления исполнил новогодние желания трех детей из Псковской области

06.01.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, совместно с сотрудниками управления, присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая предоставляет возможность подарить яркие впечатления детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Офицеры поздравили 8-летнего Мишу из города Пскова, который загадал на Новый год подарок-сюрприз. Миша — особенный ребенок, который не проявляет интереса к машинкам и пистолетам, но с удовольствием рисует, лепит и вырезает поделки из бумаги. В связи с этим было решено подарить ему набор для рисования и творчества.

13-летний Миша и его 3-летняя сестра Аня, являющиеся детьми многодетной семьи, также загадали подарки-сюрпризы. Аня, увлекающаяся пением и танцами, получила в подарок портативный микрофон и игрушку в виде единорога. Миша, который интересуется кулинарией, был приятно удивлен умной колонкой и фартуком.

Церемония вручения подарков состоялась в региональном следственном управлении, куда дети пришли вместе с мамами. Руководитель следственного управления, Петр Крупеня, поздравил детей с наступившими Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе и новых волшебных свершений и открытий.

Теги: #СУ СК по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 215 человек
06.01.2025, 16:460 МЧС России предупреждает о гололеде и гололедице в Псковской области 06.01.2025, 16:300 Руководитель регионального следственного управления исполнил новогодние желания трех детей из Псковской области 06.01.2025, 16:100 Правительство выделит субсидию для сохранения загрузки предприятий РЖД 06.01.2025, 15:500 Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети
06.01.2025, 15:400 В Пскове автомобиль опрокинулся на крышу, пострадала водитель. ФОТО 06.01.2025, 15:300 Музейное караоке проведут во Дворе Постникова в Пскове 06.01.2025, 15:100 Водителей могут начать штрафовать за еду и напитки за рулем 06.01.2025, 14:500 Пострадавшие на рабочем месте смогут получать выплаты и реабилитацию до завершения расследования
06.01.2025, 14:400 Началась подготовка к выставке трофейной техники в Пскове 06.01.2025, 14:200 В Пскове начнется капитальный ремонт детсадов №54 и №13 в рамках федеральной программы 06.01.2025, 14:120 Массовый сбой произошел в работе Рунета 06.01.2025, 14:000 Три возгорания ликвидировали на территории Псковской области 5 января
06.01.2025, 13:350 Новую общественнную баню построят в Струго-Красненском округе 06.01.2025, 13:200 До -7 градусов и гололед прогнозируют на территории Псковской области 7 января 06.01.2025, 13:150 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности Рождественских мероприятий 06.01.2025, 12:530 Сотрудники МЧС спасли 7 человек при возгорании многоквартирного дома в Пскове
06.01.2025, 12:450 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Оптимистичный взгляд на 2025 год 06.01.2025, 12:200 Росгвардейцы задержали пьяного угрожавшего расправой ножом в торговом центре в Великих Луках 06.01.2025, 12:000 Псковичей приглашают на бесплатные кинопоказы IV Международного фестиваля Правильного кино 06.01.2025, 11:400 Рождественский спектакль для детей пройдет в храме Александра Невского в Пскове
06.01.2025, 11:190 «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки 06.01.2025, 11:000 Артисты больше всего вдохновляют псковскую молодежь — опрос 06.01.2025, 10:400 За неделю в Псковской области был задержан 51 нетрезвый водитель 06.01.2025, 10:200 Здоровье и долголетие залогом успеха считают 57% псковичей — опрос
06.01.2025, 10:000 «ГорДозор»: Оптимистичный взгляд на 2025 год 06.01.2025, 09:400 За 11 месяцев в России зарегистрировано более 400 тысяч случаев мошенничества 06.01.2025, 09:200 Для кого подорожает электричество в 2025 году, рассказали эксперты 06.01.2025, 09:000 Рождественский сочельник отмечают православные христиане 6 января
05.01.2025, 22:000 Рождественские вертепы устанавливают в Печорах. ФОТО 05.01.2025, 21:400 После крушения танкеров в Черном море нашли тела 32 погибших дельфинов 05.01.2025, 21:200 Пособие по беременности и родам в России может превысить 1 млн рублей 05.01.2025, 20:530 Концерт фолк-группы «Мельница» проходит в Пскове
05.01.2025, 20:400 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря будут установлены на Рождественской неделе 05.01.2025, 20:200 Эксперт минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса 05.01.2025, 20:000 Ветренную и морозную погоду в минус семь градусов прогнозируются в регионе 6 января 05.01.2025, 19:400 Международный разгрузочный день отмечается 5 января
05.01.2025, 19:190 Два человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Кировской области - видео 05.01.2025, 19:100 На трассе «Псков» фура угодила в кювет и перекрыла «кормой» часть федеральной трассы. ФОТО 05.01.2025, 19:000 Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина празднует свой юбилей 05.01.2025, 18:400 Дегустация традиционной рождественской каши пройдет в Пскове 7 января
05.01.2025, 18:200 Соцработники и их воспитанники собрали новогодние подарки для детей из инфекционной больницы в Пскове 05.01.2025, 18:000 Спортсмены из Екатеринбурга приняли участие в пробежке на набережной реки Великой в Пскове 05.01.2025, 17:401 Стадион «Машиностроитель» закроется в Пскове 7 января 05.01.2025, 17:201 Котел на старейшей котельной Пскова заменят в 2025 году
05.01.2025, 17:000 Строительство 37 фельдшерско-акушерских пунктов обещает региональный комитет по здравоохранению 05.01.2025, 16:400 Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» продолжает работу в Пскове 05.01.2025, 16:200 Занятия по домоведению проходят для девушек в Пскове 05.01.2025, 16:000 Рождественский концерт пройдет в Доме офицеров в Пскове 11 января
05.01.2025, 15:400 О правилах дорожного движения зимой напомнили псковичам 05.01.2025, 15:200 Разработка ученых позволит производить безопасные для животных кормовые добавки 05.01.2025, 15:000 В УФСИН прошли церковные службы в честь памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы 05.01.2025, 14:400 Бесплатная новогодняя фотосессия в парке «Волшебная гора» проходит в Пскове
05.01.2025, 14:200 182 предостережения хозяйствующим субъектам выдано в регионе в минувшем году 05.01.2025, 14:000 Два случая возгораний из-за неосторожного обращения с огнем зарегистированы в регионе 05.01.2025, 13:280 Автобус с 43-мя пассажирами перевернулся в Карелии - видео 05.01.2025, 13:200 Паримся не парясь: в МЧС напомнили о правилах поведения в бане псковичам
05.01.2025, 13:000 Открыта регистрация для бесплатного посещения «Поезда Победы» в Великих Луках 05.01.2025, 12:400 Сотрудники МВД смогут самостоятельно принимать решение о выдворении иностранцев из РФ 05.01.2025, 12:250 Рождественская служба с участием молодежи пройдет в Пскове 05.01.2025, 12:000 Как уберечься от обморожения напомнили жителям региона
05.01.2025, 11:400 Почти пять тысяч пернатых спасены в Кубани после разлива мазута 05.01.2025, 11:200 Росгвардия напомнила псковичам о порядке действий в случае потери оружия 05.01.2025, 11:001 В центре Пскова выставят технику, захваченную российскими военными на СВО 05.01.2025, 10:400 «Экстрим не для собак»: кинологи рассказали псковичам о мерах безопасности для питомцев в новогодние каникулы
05.01.2025, 10:231 «Дело Гавунаса»: 10 лет за мошенничество или наказание без преступления? 05.01.2025, 10:001 Авария у Нового Изборска произошла сегодня ночью. ФОТО 05.01.2025, 09:310 До минус шести градусов и снег прогнозируют в регионе сегодня 04.01.2025, 22:000 Псковичам предлагают подать заявки на V Международный фестиваль правильного кино
04.01.2025, 21:350 Преимущества работы в полиции перечислили псковичам 04.01.2025, 21:240 Бородатый мужчина пропал в пушкиногорской деревне Петровское 04.01.2025, 21:050 Бренд-шеф перечислил нюансы приготовления шашлыка зимой 04.01.2025, 20:560 Обломки сбитого в Псковской области БПЛА до сих пор не обнаружены
04.01.2025, 20:462 Энергетики в Псковской области перешли в обычный режим работы 04.01.2025, 20:400 Святочные игры «Хрен» и «Редька» ждут гостей рождественских гуляний в центре Пскова 04.01.2025, 20:200 Александр Козловский исполнил мечту юного псковича в рамках акции «Ёлка желаний» 04.01.2025, 20:010 Пропавшая в Печорах женщина в пуховой шапке найдена живой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru