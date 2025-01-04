Общество

Рождественское костюмированное шествие пройдет в Пскове 7 января

Костюмированное шествие с Рождественскими звёздами, колядками и христославными песнями пройдет в Пскове 7 января. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале туристского информационного центра Псковской области.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Шествие стартут в 16:00 от кинотеатра «Октябрь», затем участники пройдут мимо Псковского Кремля, через Храм Богоявления Господня и завершат шествие в парке Строителей.

После шествия в 17:00 в парке Строителей стартуют рождественские гуляния под названием «Рождество начинается здесь». В программе гостей ждут святочные игры, парные бытовые танцы и творческая программа от фольклорных ансамблей Псковского и Порховского районов, а также города Пскова. На праздновании также будет и традиционный рождественский хоровод.

Для гостей подготовлены такие святочные игры, как «Гори, гори ясно», «В ёлочку», «Редька» и другие забавные игры. Также планируются танцы, среди которых «Светит месяц», «Краковяк» и «Марийская полька».

Место проведения: город Псков, Парк Строителей. Вход свободный.

Кроме того, после праздника центр рекомендует посетить Храм Александра Невского (ул. Мирная, д.1), где установлены рождественская ёлка, яркие гирлянды, вертеп, а также проходит музыкальное сопровождение, создавая неповторимую атмосферу Рождества.