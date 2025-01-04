Общество

Как быстро сбросить лишний вес после новогоднего застолья, рассказал врач-диетолог

На протяжении двух недель россияне праздновали Новый 2025 год, наслаждаясь традиционными новогодними угощениями, такими как оливье, запеченный гусь с яблоками и холодец. Однако эти калорийные блюда, как правило, приводят к накоплению жировых отложений, и теперь многим россиянам предстоит приложить усилия для избавления от лишнего веса. Врач-диетолог Алена Капустина поделилась несколькими рекомендациями для того, чтобы быстро войти в форму после праздников.

В первую очередь стоит увеличить физическую активность. Начать стоит с небольших прогулок или зарядки по утрам. Но при этом необходимо постепенно увеличивать время и интенсивность тренировок.

«Уменьшите порции еды и замените высококалорийные продукты на овощи, фрукты и белки. Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания. И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ», — советует врач-диетолог.

По словам Капустиной, также стоит избегать стресса: он может вызвать желание есть больше сладкого и мучного. Если же проблема лишнего веса становится серьёзной, то стоит обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу для консультации и составления индивидуального плана похудения, пишет runews24.ru