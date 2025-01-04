Общество

Псковичи могут принять участие в фотоконкурсе с туристической елью города

Туристский информационный центр Псковской области приглашает жителей и гостей города принять участие в фотоконкурсе, посвященном туристической елке Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале центра.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

Главный приз конкурса — набор сувенирной продукции.

Для желающих принять участие необходимо:

Сделать яркое фото с туристической елкой Псковской области. Фото нужно сделать в офисе ТИЦ, который находится по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 14; Опубликовать свою фотографию на своей странице «ВКонтакте», используя хештег #ТурЁлкаПсковскойобласти2025; Оставить комментарий под публикацией с пометкой «готово», чтобы подтвердить участие. После этого будет присвоен персональный номер участника.

Страница участника должна быть открыта на время проведения конкурса для проверки выполнения условий. Участники также должны быть подписаны на сообщество ТИЦ Псковской области.

Конкурс продлится до 14 января включительно, а результаты объявят 16 января. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.