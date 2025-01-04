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Общество

Россиян предупредили о новом способе мошенничества по телефону

07.01.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Использование дипфейк-звонков стало одним из самых опасных способов мошенничества.

Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени.

Отмечается, что существует множество схем обмана, от звонков от якобы родственников или начальников, до применения дипфейков во время видеозвонков в реальном времени, что считается особо опасным.

Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший, быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить, пишут «Известия»

В январе МВД заявляло, что мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них «срабатывает» около тысячи, но ущерб при этом оказывается «колоссальным».

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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