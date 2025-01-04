Общество

Рождественский концерт собрал сегодня невельчан в районном доме культуры

Праздничный рождественский концерт традиционно собрал сегодня невельчан в зале районного дома культуры. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«Рождество Христово – один из самых светлых и душевных праздников. Рождественские песни, колядки создали в зале теплую и светлую атмосферу, которая не оставила равнодушных среди зрителей», - рассказал Олег Майоров.

С особым трепетом и волнением юные артисты представили театральную постановку «Подари Рождество друг другу». Она напомнила нам о главном - о любви, надежде, вере в чудо, особом умении делиться добром и заботой с теми, кто в этом нуждается. Все это делает праздник по-настоящему волшебным.

«Этот концерт - духовный подарок для всех нас, от всех жителей, от всех невельчан благодарю отца Петра, всю творческую команду, нашу Церковь, которая делает огромную работу по воспитанию, образованию, благотворительности», отметил глава округа.