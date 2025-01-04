Общество

На сколько планируется увеличить пенсии, рассказали в Госдуме

В 2026 году в России планируется провести две индексации пенсий и еще две — в 2027 году. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на заявление депутата Государственной Думы РФ Никиты Чаплина.

Он рассказал, что планируется провести две индексации пенсий, на 4,5 процента с 1 февраля и 5,5 процента с 1 апреля, а в 2027 году — на 4 процента с 1 февраля и 4,1 процента с 1 апреля.

Как отмечает «Лента.ру», ранее заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов сообщил, что в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение коллег законопроект о ежегодной выплате тринадцатой пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По мнению парламентария, данная выплата позволит ветеранам почувствовать внимание со стороны властей.