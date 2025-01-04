Общество

Россияне стали больше путешествовать по стране

Россияне и иностранные граждане с января по ноябрь 2024 года совершили по России почти 80 млн туристических поездок, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По прогнозу, по итогам 2024 года количество турпоездок по России составит около 92 млн и станет рекордным за всю 23-летнюю историю статистических наблюдений данного показателя, отметил вице-премьер.

Как отмечает «Газета.ру», рост популярности туризма внутри России в значительной мере стимулирует развитие горнолыжных курортов.