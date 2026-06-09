«Близорукая идентичность»: почему гаджет меняет не только зрение, но и ребенка

Когда ребенок часами смотрит в экран на близком расстоянии, глазные мышцы находятся в постоянном напряжении. Глаз привыкает видеть только то, что находится рядом, и хуже переключается на дальние объекты, рассказала социальный психолог, гештальт-терапевт, семейный системный психотерапевт Надежда Батеева.

При этом, по словам эксперта, проблема не ограничивается зрением. Цифровая среда влияет на формирование идентичности. Ребенок постепенно формирует своеобразную «близорукую идентичность». Его внимание сужается до размеров экрана, опыт все чаще оказывается опосредован цифровой средой, а восприятие мира становится фрагментарным. Теряется способность видеть перспективу, выдерживать неопределенность и строить долгосрочные цели. Живое «Я» начинает конкурировать с цифровым образом себя.

«На ранних этапах это обратимый процесс. Если речь идет о спазме аккомодации, то снижение зрительной нагрузки, прогулки, физическая активность и рекомендации офтальмолога позволяют восстановить нормальную работу глазных мышц. Однако при постоянном перенапряжении функциональные нарушения могут перейти в истинную близорукость. Тогда изменения становятся необратимыми», - предупредила Надежда Батеева.

Похожий механизм действует и в психологической сфере. Чем больше времени ребенок проводит в виртуальном мире, тем сильнее цифровые паттерны начинают определять его способы общения, восприятия себя и отношений с другими людьми. Цифровая реальность буквально вытягивает детей из телесного опыта в бесконечный поток визуальных стимулов, ослабляя контакт с собой и окружающим миром.

«Дети редко жалуются напрямую. Чаще проблема проявляется через поведение. Среди первых телесных признаков — частое моргание, прищуривание, покраснение глаз, привычка тереть глаза, подносить экран близко к лицу, жалобы на головную боль и усталость к вечеру», - продолжила Надежда Батеева.

Психолог поясняет, что не менее важны психологические сигналы. Ребенок становится более рассеянным, ему трудно долго концентрироваться на чтении, разговоре или любой деятельности без экрана. Снижается интерес к прогулкам, спорту и живому общению. Может появляться раздражительность при ограничении доступа к гаджетам, пишет RuNews24.ru.

Особенно тревожный признак — когда цифровое взаимодействие начинает вытеснять реальный опыт. Если ребенку легче находиться в виртуальной среде, чем в непосредственном контакте с людьми, речь идет уже не только о нагрузке на зрение, но и об изменении способов формирования личности.