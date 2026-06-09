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50 выехавших из России животных получили сертификаты в Псковской области 

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Вывоз из Псковской области за границу 50 животных-компаньонов проконтролировало Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С 1 января по 31 мая 2026 года государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты на 50 домашних животных с целью их вывоза за рубеж.

География путешествий 38 собак и 12 кошек охватила 11 стран мира: Эстония, Латвия, Литва, Абхазия, Германия, Кипр, Польша, Сербия, Великобритания, Франция и Швейцария.

В рамках проведения ветеринарного контроля специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание специалистов уделялось идентификации животных (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител (при их необходимости). Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

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