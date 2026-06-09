Врач ответила, как восполнить необходимые аминокислоты и белок в пост

Восполнить необходимое количество белка в пост можно из растительных источников, но не во всех таких продуктах есть необходимые аминокислоты, для их получения рекомендуется комбинировать зерновые и бобовые. Об этом сообщила врач-диетолог заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
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Она подчеркнула, что не обязательно есть все одновременно, в одной ложке. Достаточно, чтобы они попали в желудок с разницей до четырех часов.
Среди основных растительных источников белка Татьяна Залетова назвала бобовые (чечевица, нут, фасоль), крупы (киноа, гречка, овсянка) и соевые продукты (тофу, темпе, соевое молоко). Эксперт уточнила, что взрослому человеку с обычной активностью нужно примерно 1 грамм белка на один килограмм веса в день. То есть при весе 70 килограмм требуется 70 граммов белка. Для восполнения этого количества достаточно съесть на завтрак порцию овсянки (8 грамм белка), на обед 200 грамм тофу с гречкой (20 грамм + 10 грамм), на ужин 300 грамм тушеной фасоли (около 21 грамма), а также перекусить горстью орехов.
Петров пост начался 8 июня. Он продлится 34 дня и завершится 11 июля.