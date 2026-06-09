Эксперт рассказала, сколько нужно проходить шагов в день

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова сообщила, что для поддержания здоровья в норме и снижения риска развития заболеваний сосудов и сердца достаточно проходить около 4 тысяч шагов в день, вместо 10 тысяч.

«Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний начинается уже с 4-4,5 тысяч шагов в день. Это тот минимум, который позволяет "выключить" режим опасной малоподвижности. Если ваша работа сидячая, даже 4 тысяч шагов в день станут отличным вкладом в здоровье по сравнению с полным отсутствием активности», — рассказала Оксана Синенкова.

По словам Синенковой, максимальное снижение риска смертности наблюдается при активности в 7-8 тысяч шагов в день. После преодоления этого показателя польза для сердца продолжает расти, но уже не так стремительно. Эксперт отметила, что норма шагов для каждого высчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, например перенесенных заболеваний и возраста. «Для пациента после инфаркта миокарда 3 тысяч шагов — это подвиг. Для взрослых до 64 лет достаточно 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю или минимум 75-150 минут бега, плавания и активных игр в неделю», — подытожила собеседница ТАСС.