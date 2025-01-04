Общество

В Госдуме рассказали о новых расчетах пенсионных баллов для россиян в 2025 году

Депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в 2025 году российские пенсионеры столкнутся с необходимостью учитывать новые экономические условия при планировании своих пенсионных сбережений.

По словам парламентария, важным критерием станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Депутат отметил, что данный показатель является ключевым в формировании будущих страховых пенсий, передает «Газета.Ру».

Чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время работы, тем больше будут пенсионные выплаты в будущем. Так, тем, кто хочет оформить страховую пенсию в 2025 году, необходимо набрать не менее 30 пенсионных баллов за весь период трудовой деятельности. При этом в расчет пенсии могут быть включены важные для общества периоды, такие как уход за ребенком до полутора лет и служба в армии — эти промежутки учитываются как дополнительные баллы, что помогает увеличить размер будущей пенсии.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — сказал Никита Чаплин.

Кроме того, он добавил, что на 600 рублей увеличился размер фиксированной выплаты.