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Как получить прибавку к зарплате в начале 2025 года, рассказали эксперты

09.01.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Начало календарного года, квартала или любого большого, стратегически важного, а также нового, длительного или необычного проекта для любой компании – это повод подвести итоги, отметить лучших и повысить зарплаты. Именно это время идеально подходит, чтобы попросить повышения зарплаты. Эксперты hh.ru подготовили лайфхаки, как добиться существенной прибавки. 

Исследования последних лет hh.ru показывают, что, кроме возможной индексации по инициативе компании, самым действенным методом получить прибавку к зарплате для сотрудника, которого не устраивает его доход, является прямой разговор с руководством об этом. Опрос hh.ru показывает, что у 2\3 опрошенных работающих горожан есть недовольство своим заработком, но при этом лишь 35% из них честно признались, что выходили к своему руководству с вопросом повышения зарплаты.

Между тем, по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», сразу 50% работодателей из регионов СЗФО и в том числе из Псковской области ближайшей датой пересмотра зарплат своих сотрудников назвали январь 2025 года. Еще 8,3% работодателей планируют провести индексацию в феврале, 1% - в марте. У 8% намечена в планах индексация на апрель, столько же - на май. Остальные отметили, что планируют пересмотр зарплат работников во втором полугодии 2025 года.

Размер пересмотра зарплат: +10% к текущей зарплате работников.

Кому проще всего получить прибавку к зарплате?

Для «белых воротничков» шансов получить прибавку к зарплате все же больше на текущем рабочем месте, поскольку в условиях дефицита кадров компании вынуждены повышать зарплату не только и не столько нанимаемым сотрудникам, но и текущим в целях удержания. По данным всех последних опросов hh.ru, чтобы минимизировать дефицит кадров, работодатели готовы, в первую очередь, увеличить бюджет на ФОТ, работать с производительностью труда и увеличить бюджет на обучение, переквалификацию. 

Бывают ситуации, что сотрудник получает оффер от другой компании, сообщает об этом своему руководителю и получает встречное предложение от текущего работодателя с повышением зарплаты. Действительно, примерно в 50% случаев работодатели идут на такой контроффер, чтобы сохранить ценного сотрудника. При ориентации на повышение зарплаты в рамках перехода в другую компанию необходимо учитывать время поиска работы и выпадение доходов на этот период. Следует учитывать, что получить несколько индексаций зарплаты в течение года вряд ли получится.

В крупных компаниях, где выстроены процессы оценки персонала и пересмотра зарплат, почти невозможно получить повышение зарплаты вне установленных периодов. Кроме того, на повышение зарплаты выделяется бюджет, который ограничивает руководителей в этом вопросе. Поэтому в таких компаниях повышение зарплаты возможно только в определенный период (обычно это начало финансового года), в рамках выделенного бюджета и при соблюдении условий для повышения (например, выполнение KPI, длительность работы в компании и прочее).

С другой стороны, для «синих воротничков» или представителей рабочих профессий стратегия частой смены работы с целью повысить доход – давно практикуемый образ действий. Дефицит кадров в сегменте рабочего персонала, массовых позиций (кассиры, менеджеры по продажам) и низкоквалифицированных рабочих мест намного выше, чем в «офисных» профессиях, такие позиции относятся к «легкому входу»: не требуется иметь широкий круг навыков и проходить несколько этапов собеседований, переход из одной компании в другую с большей зарплатой может занять от пары дней до недели.

Конкуренция в этих профессиях намного более серьезная, и работодатели закрывают глаза на частую смену работы у соискателей и невысокий уровень лояльности.

Как просить повышение зарплаты?

Во всех случаях выходить на переговоры о повышении зарплаты с текущим работодателем нужно с запасом правильных аргументов, в которые необходимо включать как собственный анализ рынка и предлагаемые зарплаты в вакансиях на сопоставимые позиции, а также оценку работников своего вклада в развитие бизнеса компании и достижений за последние полгода-год.

Выясните стоимость вашей должности на рынке. Для этого просто посмотрите вакансии с должностью, аналогичной вашей. Если ваша зарплата выше средней, подумайте, чем дополнительно вы можете быть полезны компании – это можно будет упомянуть в разговоре. Если ваша текущая зарплата ниже рыночной, то это веский аргумент, запомните, насколько вы получаете ниже рынка.

Оцените свою работу: если вы выполняете план, KPI и т.п., это хорошо – это прямое доказательство вашей эффективности. Если планов нет, то вспомните, каких успехов вы добились за последний год, какую выгоду принесли компании, какие проблемы помогли решить.

Выбор времени разговора тоже важен: люди гораздо добрее и позитивнее относятся ко всем окружающим и их просьбам, когда они сыты. Поэтому лучше проводить переговоры после обеда.

Эксперты посоветовали подготовить и отрепетировать первую фразу. Она должна быть точной и задавать тон всей беседе. Например, можно сказать: «Я хочу повышения на столько-то % от текущего оклада», или «Я хочу повышения бонусов», или «Я хочу получать выплаты с каждого успешного проекта» и т.п. «Обязательно отрепетируйте первую фразу хотя бы в диалоге с кем-то из друзей или близких. Вы должны произнести её так, чтобы вам поверили», - добавили специалисты.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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