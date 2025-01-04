Общество

Самыми бесполезными покупками псковичей в 2024 году стали гаджеты и одежда - опрос

Псковичи стали более взвешенно относиться к расходам: 45% не делали бесполезных покупок в уходящем году. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.





Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 8% псковичей отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть». По 5% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном, калорийных) и бытовой техники (в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и проч.). 4% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой». В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины — одежду и обувь.