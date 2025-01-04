Общество

В Китае зафиксирована кластерная вспышка оспы обезьян

Кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib была выявлена в Китае, заявили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

«Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», - сообщиили в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра.

После выявления вспышки оспы обезьян в Китае, в частности в провинциях Чжэцзян, Гуандун, городах Пекин и Тяньцзинь, был оперативно запущен совместный механизм профилактики и контроля. Он направлен на проведение эпидемиологического расследования, отслеживание распространения заболевания, оценку рисков, диагностику и лечение заболевших, пишут РИА Новости.

Было выявлено четыре случая заболевания среди людей, имевших тесный контакт с инфицированным. У них наблюдаются сыпь и герпес, симптомы носят относительно лёгкий характер.

В центре подчеркнули, что эпидемическая ситуация была эффективно урегулирована, и все заболевшие получают необходимое лечение.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.