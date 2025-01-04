Общество

Объявлен конкурс на замещение вакансий в администрации Струго-Красненского муниципального округа

Администрация Струго-Красненского муниципального округа объявила о проведении конкурса на замещение двух вакантных должностей муниципальной службы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации округа.

Конкурс проводится на следующие должности:

Главный специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Струго-Красненского муниципального округа.

Главный специалист юридического отдела администрации Струго-Красненского муниципального округа.

К кандидатам предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие высшего или среднего профессионального образования;

при наличии среднего профессионального образования требуется опыт работы по специальности не менее трех лет, при наличии высшего образования требования к стажу отсутствуют.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 февраля 2025 года. Желающие участвовать в конкурсе могут узнать подробности в отделе организационной и кадровой работы администрации округа. Контактный телефон для справок: 8 911 370 00 81, добавочный номер 1010.

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 5 февраля 2025 года включительно. Документы принимаются по адресу: поселок Струги Красные, улица Павлина Виноградова, кабинет №10, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.