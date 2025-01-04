Общество

Онлайн-кинотеатр KION рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели псковичи на новогодних каникулах

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Псковской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Фото здесь и далее: МТС

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года – 31 декабря и 2 января и период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул жители Псковской области отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Псковской области в новогодний период стали:

Один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым;

Новый сезон сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым;

Комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым;

Абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;

Сериал-скандал «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Псковской области в новогодние каникулы стали: