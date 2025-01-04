Общество

Новый врач дерматовенеролог работает в Бежаницкой межрайонной больнице

Новый врач устроился на работу в Бежаницкой межрайонной больнице. С сегодняшнего дня приём ведет новый врач-дерматовенеролог Александр Заводсков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Александр Заводсков в 2012 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». В 2013 году прошел интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Регулярно проходит курсы повышения квалификации.

«Мы уверены, что профессионализм и опыт Александра Сергеевича будут служить во благо здоровья наших пациентов. Приглашаем всех желающих записаться на приём и получить квалифицированную медицинскую помощь», - отметили в комитете.

Врач будет вести прием в кабинете №1 поликлиники ежедневно с 8:00 до 16: 00. Во вторник, четверг прием организуют в Локнянском филиале с 09:00 до 13:00