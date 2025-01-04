Общество

Новый учебный год для псковских студентов ФСИН начался с пропаганды здорового образа жизни

Новый учебный год студентов псковского филиала университета ФСИН России начался со встречи с представителем всероссийского движения «Трезвая Россия» Элханом Мехтиевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

В 2024 году в Псковском филиале Университета ФСИН России помимо занятий по физической культуре и спорту большое внимание уделялось профилактическим мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни.

В 2025 году эта работа была продолжена. Представитель всероссийского движения «Трезвая Россия» Элхан Мехтиев встретился с курсантами и напомнил им о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения для здоровья человека.

«Для нас популяризация норм здорового образа жизни среди молодых людей – важная и необходимая деятельность, направленная на фундаментальное укрепление здоровья молодежи, поэтому регулярно проводим мероприятия профилактической направленности», - сказал координатор проекта «Трезвая Россия» Элхан Мехтиев.

Пропагандой здорового образа жизни занимаются и сами курсанты, которые в школах города Пскова проводят подобные уроки. Работа организована в тесной связи с УМВД России по Псковской области и региональными общественными организациями, в том числе всероссийским движением «Трезвая Россия», эксперт которого провел «Урок трезвости» с демонстрацией социального видеоролика в курсантской среде.