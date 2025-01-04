Общество

Инвестор обустроил современную детскую площадку на Запсковье

В Пскове появилась новая современная детская площадка в районе Запсковья. Инвестор, реализующий проект по строительству гостиницы Cosmos Smart в Пскове, в рамках инвестиционного соглашения с правительством Псковской области, обустроил площадку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области / Telegram-канал

Детская площадка была построена на пересечении улиц Труда и Первомайской. Она представляет собой комплекс игровых и спортивных элементов, предназначенных для детей разных возрастов, включая детей с ограниченными возможностями.

Строительство площадки стало возможным благодаря сотрудничеству инвестора с администрацией Пскова. Было разработано техническое задание, на основе которого была построена детская площадка.

Проект по строительству гостиницы находится на сопровождении регионального Фонда инвестиционного развития.