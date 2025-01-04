Общество

Семинары и вебинары для налоплательщиков проведет псковский УФНС

В январе-марте 2025 года налоговые органы Псковской области приглашают налогоплательщиков принять участие в информационных мероприятиях по актуальным вопросам налогового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Специалисты управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области проведут серию мероприятий, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с различными аспектами деятельности. В ходе мероприятий будут даны рекомендации, предоставлена информация об изменениях в налоговом законодательстве, особенностях уплаты налогов и сборов, порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности.

Специалисты также помогут разобраться с основными ошибками, допускаемыми при заполнении отчётов, расскажут об электронных сервисах ФНС России и ответят на вопросы участников по каждой обсуждаемой теме.

Участие в мероприятиях бесплатное.

С графиком семинаров-вебинаров можно ознакомиться по ссылке.