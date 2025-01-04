Общество

Александр Боярков: Мы делаем всё, чтобы сохранить статус главной концертной площадки региона

Псковская областная филармония, на данный момент, является самым крупным и наиболее технически оснащенным концертным залом. Руководство тщательно выбирает репертуар для псковских зрителей, в связи с чем, приходится отказываться от некоторых мероприятий. О причинах отказов рассказал в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

«Есть очень тонкая грань между тем, что мы имеем статус филармонии и желанием заработать. Мы делаем всё, чтобы сохранить статус филармонии, как главной концертной площадки. Мы иногда отказываем по нескольким причинам. Первая — жанровая, если мы считаем, что такая музыка не должна здесь звучать, например тюремный шансон. Поскольку мы государственное учреждение, мы не можем брать, например, стендапы с нецензурной лексикой. Иногда мы отказываем субъективно, когда видим, что музыка "не очень". Мы имеем на это право. Такое происходит, но нечасто», - отметил Александр Боярков.

Он пояснил, что в филармонии существует своего рода худсовет с огромным опытом проведения мероприятий и концертов, который и решает судьбу проводимых представлений.

«Единого алгоритма по оценке не существует. У нас есть мини-худсовет, который оценивает предложения. Это как раз следующая причина отказа, когда мы видим, что этот концерт не продастся. В таких случаях мы отказываем. Мы бы и рады согласиться, и музыка хорошая, но если стоят три спектакля подряд со звездами примерно в одной тематике — они не продадутся. Город маленький, целевая аудитория узкая, бюджет ограничен. В результате ни один из спектаклей не продастся. И, конечно же, в первую очередь, когда просят привезти кого-то, наша функция - просветительская, мы занимаемся музыкой академической, традиционной и классической, это наша первостепенная задача», - добавил Александр Боярков.