Общество

Когда и как приучать ребенка к общему столу, рассказал эксперт

Каждая мать испытывает беспокойство, когда её ребёнок отказывается от твёрдой пищи, отдавая предпочтение молочным смесям или грудному вскармливанию. Специалист в области детского питания Вероника Солнцева рассказала, как приучить годовалого ребёнка к приёму пищи за общим столом.

По словам Вероники Солнцевой, не существует строгого возрастного ограничения для перехода к общему столу. Однако есть ряд признаков, которые позволяют определить готовность ребёнка к этому этапу.

Возраст около 8–10 месяцев: в этом возрасте большинство детей проявляют интерес к еде за столом, могут самостоятельно сидеть и держать предметы.

Наличие навыков жевания: ребенок должен уметь жевать и проглатывать небольшие кусочки еды. Это поможет ему попробовать мягкие фрукты или овощи.

Интерес к еде: малыш тянется к тарелке, проявляет интерес к тому, что вы едите, открывает рот, когда видит ложку.

Отсутствие проблем с прикормом: если ребенок успешно справляется с пюреобразной пищей и постепенным переходом к более густой консистенции, это говорит о его готовности к пище кусочками.

«Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален, и темп его развития может меняться. Не стоит торопить события и насильно привлекать малыша к общему столу. Лучше ориентироваться на его сигналы», — рекомендует эксперт.

Специалист по питанию детей предлагает следующие действия для постепенного и лёгкого перехода от детского питания к общему столу, пишет runews24.ru.

В первую очередь необходимо вводить в рацион ребёнка кусочки пищи. Для этого подойдут мягкие продукты, которые легко жевать, например, варёные овощи (брокколи, цветная капуста, морковь), мягкие фрукты (банан, персик, груша), а также кусочки сыра или отварного мяса. Размер кусочков должен быть небольшим.

«Предлагайте разные текстуры. Добавьте более твердую пищу, чтобы ребенок мог попробовать разные текстуры, например, каши с кусочками фруктов, размятый творог с ягодами. Конечно же, ешьте вместе - посадите малыша за стол вместе с собой, чтобы он видел, как вы едите, и подражал вам. Это помогает ребенку почувствовать себя частью семейного обеда и вызывает интерес к еде», — комментирует Солнцева.

При этом если ребенок отказывается от какого-либо продукта, не стоит на нем настаивать. Можно предложить его позже или заменить другим. Важно, чтобы процесс приема пищи был для ребенка приятным и не вызывал стресса.

«Обеспечьте спокойную и комфортную обстановку за столом. Уберите внешние факторы, выключите телевизор и не торопите ребенка. Пусть малыш трогает еду руками, пробует ее на вкус, учится самостоятельно кушать, беря кусочки. Это поможет ему развить моторику и познакомиться с другими продуктами. Безусловно, придерживайтесь режима кормления, чтобы ребенок знал, когда приходит время еды. Это поможет ему лучше усваивать пищу и не переедать», — советует эксперт.

Вероника Солнцева подчеркнула, что приучение к общему столу – это длительный процесс. Не стоит ждать мгновенных результатов и расстраиваться, если что-то не получается.

Но стоит ли переживать, если ребенок в год отказывается от кусочков пищи? По словам Вероники Солнцевой, отказ ребенку от кусочков еды в год – не всегда повод для паники. Однако это сигнал для родителей, что необходимо разобраться в причинах такого поведения, рассказывает специалист по детскому питанию:

«Возможно, ребенок еще не готов к такой текстуре еды, ему трудно жевать и проглатывать кусочки. Некоторые дети могут бояться подавиться кусочками еды. Может, у ребенка был отрицательный опыт, связанный с употреблением кусочков пищи, например, он подавился или его заставили есть. Бывает, что ребенок просто привыкает к пюреобразной пище и не хочет пробовать ничего другого. Однако в некоторых случаях отказ от кусочков может быть связан с проблемами со стороны здоровья, например, с нарушением рефлекса глотания».