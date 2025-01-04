Общество

Экс-руководитель управления ФСИН России по Псковской области переезжает в Москву из-за новой должности

Алексей Емельянов, теперь уже экс-руководитель управления ФСИН России по Псковской области, переезжает в Москву в связи с повышением. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Он возглавит в ведомстве управление по работе с личным составом.

«Алексей Юрьевич внёс большой вклад в развитие пенитенциарной системы в регионе», - отметил губернатор. Сегодня осужденные активно вовлекаются в экономику области, работая на предприятиях и в сфере благоустройства, участвуют в волонтёрской деятельности.

«В знак благодарности вручил Алексею Юрьевичу медаль "За заслуги перед Псковской областью". Желаю новых профессиональных успехов! Спасибо за честность, открытость и высокий профессионализм», - отметил глава региона.