Общество

День заповедников и национальных парков празднуют в России

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

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Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы*. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский, пишет calend.ru.

Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский, Джергинский, Сохондинский, Даурский заповедники, Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский национальные парки, федеральные заказники «Алтачейский», «Кабанский» и «Фролихинский» и национальный парк «Алханай»). Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.

В России образование и деятельность ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому ООПТ — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.



Долина Гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике - одно из семи чудес России (Фото: Vadim Petrakov, по лицензии Shutterstock.com)

Всего в России (по данным на 2024 год) насчитывалось почти 13 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 109 государственных природных заповедников, 70 национальных парков и 63 государственных природных заказника. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 244,3 млн. га (с учетом морской акватории) или более 13% площади России. При этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.

В Российской Федерации создание ООПТ является эффективной формой природоохранной деятельности. К тому же одним из приоритетных направлений развития ООПТ является экологический туризм – с каждым годом он набирает все большую популярность в национальных парках России.

В сам же праздник руководство Министерства природных ресурсов и экологии РФ награждает отличившихся сотрудников заповедных территорий, а в самих ООПТ проводятся различные просветительские и информационные мероприятия.

* – в марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов Всемирный фонд природы, 21 июня 2023 года Генпрокуратурой РФ WWF был объявлен нежелательной организацией (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы)