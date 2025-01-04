Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Воспитатели будущего
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
100 самых Влиятельных псковичей
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
Что привезти из Пскова?
резонанс 2024
От стекляшки до «чебурашки»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Профсоюз Первый помощник
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Отпечаталось В сердце
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Общество 04.01.2025 16:560 Запуск фейерверков вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб – Михаил Ведерников 11.01.2025 11:200 Осужденные к принудительным работам посмотрели короткометражные фильмы в псковской библиотеке 11.01.2025 11:150 Rostic`s в центре Пскова переехал на новое место 11.01.2025 11:000 Эксперт дала рекомендации по уходу за губами зимой 11.01.2025 10:200 День заповедников и национальных парков празднуют в России 11.01.2025 10:000 Пропавшая в Острове 14-летняя девочка найдена
 
 
 
Самое популярное 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 04.01.2025 09:010 Украинский беспилотник сбили над Псковской областью 04.01.2025 09:491 Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 04.01.2025 20:561 Обломки сбитого в Псковской области БПЛА до сих пор не обнаружены
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День заповедников и национальных парков празднуют в России

11.01.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

Изображение от kuritafsheen77 на Freepik

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы*. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский, пишет calend.ru.

Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский, Джергинский, Сохондинский, Даурский заповедники, Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский национальные парки, федеральные заказники «Алтачейский», «Кабанский» и «Фролихинский» и национальный парк «Алханай»). Заповедники сохраняют 80% видового богатства растительного и животного мира.

В России образование и деятельность ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому ООПТ — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.


Долина Гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике - одно из семи чудес России (Фото: Vadim Petrakov, по лицензии Shutterstock.com)

Всего в России (по данным на 2024 год) насчитывалось почти 13 тысяч ООПТ различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 109 государственных природных заповедников, 70 национальных парков и 63 государственных природных заказника. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 244,3 млн. га (с учетом морской акватории) или более 13% площади России. При этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки.

В Российской Федерации создание ООПТ является эффективной формой природоохранной деятельности. К тому же одним из приоритетных направлений развития ООПТ является экологический туризм – с каждым годом он набирает все большую популярность в национальных парках России.

В сам же праздник руководство Министерства природных ресурсов и экологии РФ награждает отличившихся сотрудников заповедных территорий, а в самих ООПТ проводятся различные просветительские и информационные мероприятия.

* – в марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов Всемирный фонд природы, 21 июня 2023 года Генпрокуратурой РФ WWF был объявлен нежелательной организацией (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы)

Теги: #заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 374 человека
11.01.2025, 11:200 Осужденные к принудительным работам посмотрели короткометражные фильмы в псковской библиотеке 11.01.2025, 11:150 Rostic`s в центре Пскова переехал на новое место 11.01.2025, 11:000 Эксперт дала рекомендации по уходу за губами зимой 11.01.2025, 10:410 Митрополит Матфей возглавил торжества в честь 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого
11.01.2025, 10:200 День заповедников и национальных парков празднуют в России 11.01.2025, 10:000 Пропавшая в Острове 14-летняя девочка найдена 11.01.2025, 09:400 Почти 500 выездов на дом совершили псковские врачи на новогодних праздниках 11.01.2025, 09:200 Новогодние елки в Великих Луках можно сдать на переработку
11.01.2025, 09:000 Международный день «спасибо» отмечают 11 января 10.01.2025, 22:040 Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове 10.01.2025, 22:000 Военная академия Росгвардии приглашает юношей из Псковской области на обучение 10.01.2025, 21:400 Когда и как приучать ребенка к общему столу, рассказал эксперт
10.01.2025, 21:200 Около 60% опрошенных россиян решили активно уделять внимание карьере в 2025 году 10.01.2025, 21:000 Новый учебный год для псковских студентов ФСИН начался с пропаганды здорового образа жизни 10.01.2025, 20:490 После тяжелой болезни умер актер из сериала «Слово пацана» 10.01.2025, 20:400 Конкурс социальной рекламы против наркотиков запустило УМВД
10.01.2025, 20:280 Новогодний интернет-трафик в Пскове вырос на 11% - исследование 10.01.2025, 20:201 65% псковичей поддерживают полный запрет продажи вейпов 10.01.2025, 20:090 Реставрацию продолжают в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове 10.01.2025, 19:560 Подросток в оранжевых ботинках пропал в Острове
10.01.2025, 19:501 Экс-руководитель управления ФСИН России по Псковской области переезжает в Москву из-за новой должности 10.01.2025, 19:400 Вероятность наступления крещенских морозов пока остается под вопросом - синоптики 10.01.2025, 19:220 Умерла народная артистка России Евгения Добровольская 10.01.2025, 19:200 Спрос на психологов в Псковской области вырос в 11 раз за пять лет
10.01.2025, 19:160 Журналисты пытаются спасти животных из плена в великолукской квартире   10.01.2025, 19:020 Мемориальную доску почетному гражданину Валерию Степанову открыли в Великих Луках 10.01.2025, 19:000 Псковские комитеты по молодежной политике и семей воинов Отечества заключили соглашение о сотрудничестве 10.01.2025, 18:510 14-летняя девочка с сумкой через плечо пропала в Острове
10.01.2025, 18:400 Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки 10.01.2025, 18:231 В комитете по транспорту прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте Пскова 10.01.2025, 18:070 Тысяча и один кадр 10.01.2025, 18:000 День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят в Великих Луках 17 января
10.01.2025, 17:500 «Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон. ВИДЕО 10.01.2025, 17:380 Тала Нещадимова: Старый Новый год порадует псковичей морозной погодой 10.01.2025, 17:300 «В фокусе»: Как прошли новогодние праздники? 10.01.2025, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 января
10.01.2025, 17:110 Александр Боярков: Мы делаем всё, чтобы сохранить статус главной концертной площадки региона 10.01.2025, 17:030 В Себежском суде назначено заседание по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны 10.01.2025, 17:000 Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала 10.01.2025, 16:480 Давление воды понизится на нескольких улицах Пскова 13 января
10.01.2025, 16:430 В Пскове пьяный водитель внедорожника переехал женщину 10.01.2025, 16:370 Инфекционист рассказала о заболеваемости метапневмовирусом в Псковской области 10.01.2025, 16:260 До +1 градуса и мокрый снег прогнозируют на территории Псковской области 11 января 10.01.2025, 16:150 Два больших концерта детского оркестра пройдут в Великих Луках в 2025 году
10.01.2025, 16:050 Семинары и вебинары для налоплательщиков проведет псковский УФНС 10.01.2025, 15:530 Работники погорелых предприятий смогут перейти в другие организации 10.01.2025, 15:410 Органная музыка эпохи барокко прозвучит в Пскове 11 января 10.01.2025, 15:280 Материалы для термоядерных реакторов будут печатать на 3D-принтере
10.01.2025, 15:170 «Россети» усилили защиту семи магистральных транзитов Псковской области от ветровых нагрузок 10.01.2025, 15:080 Более 30 телефонных звонков поступило специалистам псковского Роспотребнадзора в новогодние праздники 10.01.2025, 14:550 Автомобиль Hyundai врезался в трубу газопровода в Пскове 10.01.2025, 14:470 Директор псковской филармонии раскрыл детали производства мультфильма про Барсика
10.01.2025, 14:460 «Гельдт»: Баня как средство восстановления после новогодних праздников 10.01.2025, 14:390 Более 1,5 тысяч человек обратились за помощью в псковскую поликлинику в праздничные дни 10.01.2025, 14:270 Почти 70 человек погибли при пожарах в жилом секторе в Псковской области за год 10.01.2025, 14:140 Год 200-летия «Бориса Годунова» открыли в музее-заповеднике «Михайловское» уникальной выставкой иллюстраций
10.01.2025, 14:020 Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах 10.01.2025, 13:510 Инвестор обустроил современную детскую площадку на Запсковье 10.01.2025, 13:390 Псковская новогодняя елочка - в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ 10.01.2025, 13:270 В РФ на киносеансы в новогодние праздники продали почти 13 млн билетов
10.01.2025, 13:150 Подросток получил свой подарок в рамках акции «Ёлка желаний» 10.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о планах на новый филармонический сезон 10.01.2025, 12:500 Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Псковском районе 10.01.2025, 12:500 Жизнь после праздников
10.01.2025, 12:470 Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику 10.01.2025, 12:410 Демонтаж новогодних украшений в Пскове начнется 20 января 10.01.2025, 12:374 Транспортные карты в Пскове подорожают с 25 января 10.01.2025, 12:340 Псковичам напомнили о наказании за запуск салютов
10.01.2025, 12:210 Рост преступности с использованием ИИ возрастет в 2025 году - эксперты 10.01.2025, 12:090 «На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму? 10.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях 10.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 января
10.01.2025, 11:540 Пожарные спасли два дома при возгорании хозпостройки в Великих Луках 10.01.2025, 11:410 Сотрудник производства электрического оборудования повредил руку на рабочем месте 10.01.2025, 11:300 «Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон 10.01.2025, 11:200 Псковской компании «Кабош» отказали в приостановлении взыскания долга в более 44 млн руб
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru