Общество

Почти 500 выездов на дом совершили псковские врачи на новогодних праздниках

468 вызовов врачей на дом было зарегистрировано за период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

На приём в Псковскую городскую поликлинику обратились 1540 человек.

Наибольшее количество обращений было отмечено 3, 4 и 5 января. В эти дни фиксировалось от 27 до 62 вызовов на дом, а к врачам на приёме обращалось от 60 до 110 человек.

Приём вели врачи-терапевты и врачи-специалисты по графику. Медики поликлиники работали в ежедневном режиме, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи и в праздничные дни.