Общество

Пенсии в России могут доиндексировать, сообщили в Госдуме

Правительство России может дополнительно увеличить размер страховой пенсии с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью каналу «Москва 24».

Ранее 1 января уже прошла индексация страховых пенсий на 7,3 процента.

«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля», — рассказала она.

Кроме того, депутат напомнила, что с этой же даты вдвое увеличится фиксированная выплата к пенсии для граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов первой группы. Новая выплата составит 17 457,46 рубля. При этом повышение пенсий и выплат произойдет автоматически без необходимости подавать заявление, подчеркнула парламентарий.

Индексация пенсий в России проводится ежегодно в несколько этапов. После повышения страховых пенсий в январе, правительство проиндексирует пенсии федеральных льготников в феврале, социальные пенсии — в апреле, выплаты военным пенсионерам — в октябре. В 2025 году под индексацию впервые за девять лет попали работающие пенсионеры, пишет РИА Новости.

Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы. Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2025 году равен 142,76 рубля. Максимально за год можно получить десять баллов.