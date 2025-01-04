Общество

Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в 2025 году

Более трех тысяч домовладений планируют подключить к газу в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Мы направили на согласование откорректированный план-график догазификации на 2025 год, в котором больше трех тысяч домовладений с учетом перспективных Пушкинских Гор, потому что в Пушкинские горы у нас ГРС построена. Сейчас на стадии завершения Новоржев. Я думаю, что в ноябре планируется осуществить торжественный пуск газа», – сказал Антон Дымов.

Губернатор отметил, что в на этот год планы по подключению газа в области практически в полтора раза больше, чем в 2024. При этом, в 2024 году план 2023 года был перевыполнен в два раза.