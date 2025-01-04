Общество

Госдума будет обсуждать регулирование деструктивного контента в играх

Госдума продолжит обсуждение темы борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх, речи о полном запрете игр не идет.

«Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. <...> Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть - об этом речи не идет», - заявил он.

Парламентарий также отметил, что за последние годы произошел ряд нападений учащихся на учителей и других детей в школах, их действия были спровоцированы «участием в видеоиграх». «Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается», - убежден Володин.

Председатель Госдумы отдельно подчеркнул, что речь идет о запрете пропаганды запрещенной на территории России информации в интернете и видеоиграх, такой как «совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ)».

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект федерального закона о введении обязательной маркировки контента в видеоиграх, которая будет информировать пользователя о присутствии в них элементов жестокости, паники, нецензурной брани.

Как указано в законопроекте, к распространителям видеоигр вводится ряд требований, в частности исключение доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, а также обязательное информирование пользователей об особенностях содержания видеоигры при помощи присвоения ей специальной категории и нанесения соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении ее распространения. Согласно документу, видеоиграм может быть присвоена одна или несколько категорий: видеоигра, содержащая контент со сценами жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений между людьми, нецензурной брани, употребления алкогольной, табачной или наркотической продукции, а также предоставляющая возможность совершения внутриигровых покупок. Дополнительные категории могут устанавливаться правительством РФ.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность проведения аккредитованными специалистами экспертизы видеоигры для установления особенностей ее содержания и выявления потенциального вреда. Как указано в тексте законопроекта, в случае несогласия с результатами экспертизы заинтересованное лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном порядке, пишет ТАСС.

Также, согласно документу, распространители видеоигр при наличии в видеоигре возможности совершения платежей будут обязаны публиковать на русском языке правила оплаты, включающие в себя порядок возврата денежных средств и разрешения споров в РФ, а также обеспечить возможность оплаты через систему, оператором которой выступает российское юридическое лицо. Кроме того, распространитель видеоигр должен будет обеспечить запись, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан РФ с использованием российских баз данных.

Авторами инициативы, помимо Горелкина, выступили депутаты Антон Немкин («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»), а также сенаторы Лилия Гумерова, Артем Шейкин и Наталья Кувшинова.