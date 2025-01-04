Общество

Уборку дорог проводят в Стругокрасненском МО в связи с сильным снегопадом

В Стругокрасненском муниципальном округе ведется ликвидация последствий сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале главы округа Александра Волкова.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

«В связи с обильным снегопадом сложилась непростая ситуация на автомобильных дорогах местного значения. Однако подрядные организации, несмотря на неблагоприятные погодные условия, предпринимают все меры для расчистки дорог. Приоритетом в данной работе являются дороги с наиболее интенсивным движением и маршруты движения школьного автобуса. Также осуществляется уборка пешеходных дорожек и борьба с наледью на них», - прокомментировал Александр Волков.

Он отметил, что оттепель осложняет работу, приводя к возникновению колейности на дорогах.

«Мы призываем всех участников дорожного движения проявлять осторожность и учитывать текущие условия. В очередной раз напоминаем, что в случае несвоевременной расчистки дорог и тротуаров на территории муниципального округа, рекомендуем сообщать об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону (81132)51-700», - добавил глава округа.