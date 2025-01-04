Общество

Почти 14 тысяч обращений обработал псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Итоги работы регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» подвели в Пскове 13 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Член Совета Федерации РФ от Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель командующего ВДВ России, генерал-майор Алексей Наумец рассказал, что фонд был создан очень своевременно, работа в нем с первого дня велась активно.

«Любой фонд очень тяжело начинает работать. Здесь же с первого дня закрутилась работа. Учасоники СВО, члены их семей получили заботу, внимание и помощь. Цифры сухие и не отражают работу в полной мере, но за полтора года почти 14 тысяч обращений поступили, из них 94% решены положительно. Это очень важно. Фонд на сегодняшний день решает очень серьезную задачу», — сказал сенатор и добавил, что фонд продолжит свою работу и после окончания СВО.

Второй сенатор от Псковской области Наталья Мельникова добавила, что особенно важна работа фонда в Год защитника Отечества, объявленный президентом Российской Федерации.

«Этот год, Год защитника Отечества, нам очень приятно начинать именно с фонда "Защитники Отечества", посетить этот центр, чтобы вместе подвести итоги их деятельности. Для нас работа фонда на территории Псковской области очень и очень важна. Сегодня как никогда нужно поддерживать тех, кто участвует в специальной военной операции. Сегодня очень много мер, которые принимаются как на региональном, так и на федеральном уровне. Я хочу отметить, что эти меры принимаются огромным спектром. Они распространяются и на членов семей участников СВО, на их детей», — сказала Наталья Мельникова.

Главный федеральный инспектор по Псковской области кандидат юридических наук Александр Хлопков назвал фонд «сердцем государства».

«Самое главное, что удалось сделать нашему филиалу фонда "Защитники Отечества", это выстроить формат общения с людьми, которые приходят сюда за помощью в формате "от сердца к сердцу". Это самое главное. Фонд не связан какими-то узлами бюрократических сложностей, он не ссылается на приказы, инструкции, не закрывается с ограниченностью функционала. Здесь любой вопрос, который связан с защитниками Отечества, считают своим, это самое важное. Важно, что человек, приходя сюда, видит человека, который не оттолкнет, а по-человечески выслушает», — добавил Александр Хлопков.

Также на мероприятии выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она выразила благодарность всем присутствующим.

«Нам очень приятно оценивать работу фонда. Это новая социальная модель социальной поддержки граждан, где в одном окне человек может получить помощь. Еженедельно мы проводим заседание по взаимодействию с фондом, и это прямой контакт и канал взаимодействия с властью. Тем не менее мы с вами понимаем, что впереди много работы», — заметила Вера Емельянова.

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где оказывается психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в начале апреля 2023 года.

Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».