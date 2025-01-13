Общество

Опрос для оценки работы по борьбе с коррупцией проведут псковские приставы

С 15 января по 15 февраля 2025 года на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области будет проводиться онлайн-опрос по оценке работы подразделения по противодействию коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

У респондентов будет возможность выбрать один из трех предложенных вариантов: «высокий уровень», «средний уровень» или «низкий уровень», чтобы оценить работу по противодействию коррупции. Онлайн-опрос можно пройти с мобильного устройства.

«Напоминаем, что у Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области работает "телефон доверия" по вопросам противодействия коррупции: 8 (8112) 333-073. Он доступен круглосуточно и создан с целью выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц. Оценка качества нашей работы очень важна для нас! Благодарим за участие в опросе и активное взаимодействие с нами», - отметили в ведомстве.