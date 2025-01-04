Общество

Александр Козловский поздравил псковских журналистов с Днем российской печати

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил журналистов Псковской области с Днем российской печати в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Дорогие журналисты и издатели Псковской области, примите искренние поздравления с Днем печати! Ваша работа требует не только профессиональных навыков, но и творческого подхода, любви к своему делу. Вы каждый день создаёте уникальный продукт», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что благодаря работе СМИ псковичи в режиме онлайн узнают о новостях со всех уголков региона.

«Спасибо вам за труд, преданность делу, объективное и оперативное освещение событий. Желаю вам вдохновения, новых идей и творческих успехов. Пусть работа приносит радость и удовлетворение. Особую благодарность выражаю ветеранам журналистики Псковской области. Благодарю за вклад в развитие СМИ региона, за опыт и традиции, которые передали младшим коллегам», - подытожил депутат.