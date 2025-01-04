Общество

«ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 января.

Вот и закончились новогодние праздники в Псковской области. Если сами новогодние мероприятия прошли хорошо, то о состоянии дорожного покрытия (как для автомобилей, так и для прохожих) ходят толки. Почему в Пскове не обрабатываются тротуары? Как быстро нужно убирать снег? Почему некоторые ведомства не слышат друг друга?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.