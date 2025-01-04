Общество

Жители и гости Пскова могут посетить «Поезд Победы» 14 и 15 января

Жители и гости Пскова могут посетить «Поезд Победы» 14 и 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

«Поезд Победы» — это уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.