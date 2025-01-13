Общество

Актриса Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет

Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет, сообщает Союз актеров польских сцен.

«Мы с сожалением сообщаем очень печальную новость. Барбара Рыльска умерла в возрасте 89 лет», - говорится в сообщении.

Рыльска на протяжении своей театральной карьеры служила в Варшавском театре комедии, Варшавском Народном театре, театре «Квадрат». Как киноактриса она снялась в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница», пишет РИА Новости.