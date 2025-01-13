Общество

Увеличили размеры госпошлин за услуги в сфере оборота оружия

В соответствии с федеральными законами от 29 октября 2024 года №362-ФЗ и от 29 ноября 2024 года №416-ФЗ, с 1 января 2025 года установлены новые размеры государственных пошлин, взимаемых в рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Таким образом, государственная пошлина при оформлении разрешительных документов в сфере оборота оружия за выдачу лицензии составляет 5 000 рублей, за выдачу (продление срока действия) лицензии и выдачу (выдачу взамен ранее выданного) разрешения — 1 000 рублей, за переоформление лицензии и разрешения — 500 рублей.

Данные изменения касаются как юридических, так и физических лиц.

Одновременно с этим вводится скидка 50% на оплату государственной пошлины в указанной сфере деятельности для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, и лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также обеспечивающих (обеспечивавших) выполнение задач в ходе специальной военной операции, отметили в ведомстве.